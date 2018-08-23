Пекин, 23 августа, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Китайские власти ввели обещанные ответные пошлины в размере 25% на импорт из США общим объемом в $16 млрд, о чем сообщило 23 августа агентство Синьхуа.

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Китай вводит по отношению к США пошлины в размере 25%, согласно «заявлению Комиссии по таможенным тарифам при Госсовете КНР о введении тарифов на импортные товары из США стоимостью около $16 млрд. Решение вступает в силу с 12:01 по Пекинскому времени 23 августа», — говорится в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая предварительно предупредили Вашингтон о принятии ответных тарифных мер на американский импорт в Китай после того, как США обложили дополнительными таможенными пошлинами китайские товары. Таким образом, начался новый виток «тарифных войн» между США и Китаем.

Напомним, что так называемые «торговые войны» были инициированы президентом США Дональдом Трампом с целью выравнивания внешнеторгового баланса США, в котором наблюдается сильный перекос в сторону китайского импорта.