Иркутск, 23 августа, 2018, 08:22 — ИА Регнум. В муниципалитетах Иркутской области нет денег на подготовку к отопительному сезону. Но несмотря на ощутимую нехватку финансирования, региональный бюджет до сих пор не претерпел корректировку, сообщает сегодня, 23 августа, i38.ru со ссылкой на информацию, полученную в Ассоциации муниципальных образований Приангарья.

Ogodom.ru Отопление

Как пояснил заместитель председателя правительства области Антон Логашов, в настоящее время прогнозный план по поступлению налогов, который направляет в правительство налоговая служба, полностью сбалансирован, а более точная информация о возможных дополнительных доходах либо о выпадающих доходах появится не ранее сентября-октября. При таком прогнозе недостающие на ремонт средства муниципальные образования получат в лучшем случае с началом отопительного сезона. Председателю Заксобрания Иркутской области Сергею Брилке уже поступило около трех десятков жалоб на то, что местным бюджетам не хватает средств из-за непроведенной корректировки бюджета.

Между тем, согласно официальной информации иркутского правительства, на подготовку к отопительному сезону в 2018 году выделено 4,3 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей из областного бюджета, 185,8 млн рублей из местных бюджетов, 2,6 млрд рублей — из средств предприятий. По состоянию на 17 августа в регионе было подготовлено 31,6 млн кв. м жилого фонда (82,9%), 752 теплоисточника (74,8%), 2,8 тыс. км тепловых сетей (74,1%), 3,88 тыс. км водопроводных сетей (75,1%), 2,12 тыс. км канализационных сетей (79,7%), 24,3 тыс. км электрических сетей (55,6%). О том, что подготовка к отопительному сезону в Иркутской области идёт быстрее, чем в целом по России, в ходе недавней видеоконференции заявил председатель регионального правительства Руслан Болотов.