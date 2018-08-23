Киев, 23 августа, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Власти Украины обладают достаточными возможностями для того, чтобы не только не повышать цены на газ, но и даже снизить их. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович. Однако ни чиновники, ни тем более олигархи в этом не заинтересованы.

Цена на газ

«Кто мешает этому? Правительство, три-четыре олигарха и политическая воля», — уточнил Рабинович.

Согласно приведённым парламентарием цифрам, Украина добывает 21−26,5 млрд кубов газа ежегодно, а все граждане Украины потребляют 15,4 млрд куб. м.

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Украину ждет рост цены на газ до 40%, а на электроэнергию — на 25%

«Мы обязаны получить газ по себестоимости. Мы должны снизить цены в три раза за один день только благодаря одной операции», — считает депутат Рады.

При этом он отмечает, что украинские власти повышают цены на газ исключительно с желанием «всех уничтожить».

«Им (политикам и олигархам — прим. ИА REGNUM ) все равно, что будет. Какая им разница? Им и надо, чтобы вымерли все», — уверен парламентарий.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу украинского минэкономразвития, в 2018 году цена на газ для населения вырастет на 18%, в 2019 году — на 5−8%, в 2020-м — на 14%, в 2021-м не изменится. При этом международный валютный фонд, четырёхлетняя программа помощи которого предусматривает выделение Украины $17,5 млрд, требует повысить тариф сразу примерно на 65−75%, а министр энергетики Украины Игорь Насалик полагает, что правительство докажет МВФ ненужность повышения цены на газ в принципе.

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