Пекин, 23 августа, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Китайские власти предупредили Вашингтон о принятии ответных мер в связи с введением США в отношении китайских товаров новых таможенных пошлин. Об этом сообщает пресс-служба министерства коммерции КНР.

Цитата из к/ф «Выход Дракона». Реж. Роберт Клауз. 1973. США — Гонконг Решительный китайский ответ

В заявлении говорится, что Китай выражает протест в связи с тем, что с 23 августа Соединёнными Штатами было введено повышение пошлин до 25% — на ввоз товаров из Китая на общую сумму в $16 млрд. По мнению Пекина, такие действия являются очевидным нарушением правил Всемирной торговой организации (ВТО).

Читайте также: Спор в ВТО об американских пошлинах может длиться до двух лет

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Евросоюз манипулируют курсами своих валют, чтобы компенсировать потери от пошлин со стороны США.

Читайте также: Трамп обвинил Китай в манипуляциях курсом национальной валюты