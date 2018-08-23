Буэнос-Айрес, 23 августа, 2018, 07:54 — ИА Регнум. 23 августа Сенат Аргентины проголосовал за разрешение на обыск в трех домах бывшего президента страны Кристины Фернандес де Киршнер, передает телеканал TeleSur.

Casarosada.gob.ar Кристина Фернандес де Киршнер

Решение было принято единогласно всеми присутствующими 67 сенаторами, включая саму Киршнер. Обыски будут проведены в рамках расследования так называемого «дела тетрадей о коррупции».

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Как сообщало ИА REGNUM, супруги Нестор и Кристина Киршнер, а также экс-министр федерального планирования Хулио де Видо подозреваются в создании коррупционной схемы при проведении тендеров на инфраструктурные работы с 2003 по 2015 годы. Сторонники Киршнер считают дело сфабрикованным с целью отстранить ее от участия в президентских выборах в 2019 году.

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