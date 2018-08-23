Киев, 23 августа, 2018, 07:18 — ИА Регнум. В Кремле может произойти «землетрясение» из-за военного парада в Киеве, который состоится 24 августа в День независимости Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна в эфире телеканала NewsOne.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

По его словам, военный парад, на котором Украине «есть чем похвастаться», является «измерением патриотизма всех граждан», которые хотят увидеть боеспособность ВСУ.

«Марш наших (украинских) военных и грохот бронетехники (в Киеве) должны вызвать землетрясение в Кремле», — добавил Барна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа в центре Киева заглох танк, участвовавший в репетиции военного парада по случаю Дня независимости Украины. ЧП произошло на перекрёстке улиц Маршала Рыбалко и Черновола.

Читайте также: В центре Киев заглох танк «Ятаган», направлявшийся на репетицию парада