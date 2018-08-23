Барнаул, 23 августа, 2018, 06:53 — ИА Регнум. В Алтайский край съехались 350 экспертов в области разведения пятнистых оленей, производства и переработки пантового сырья из 18 стран мира (в их числе Новая Зеландия, Канада, Мексика, Швейцария, Австралия, Австрия, Монголия, Латвия, Германия, Казахстан, Корея, Словакия, Польша, Украина, Великобритания, Белоруссия, Россия). Подробности с открывшегося в Белокурихе VII всемирного конгресса оленеводов сообщает региональный минсельхоз.

Rigelus Пятнистый олень

Побывав на алтайских мараловодческих хозяйствах «Антарес» и «Каимское», участники конгресса ознакомились с технологией содержания пятнистых оленей и рекреационными возможностями маральников. Доклады экспертов из России, Казахстана, Китая, Словакии и Англии были заслушаны на пленарном заседании, состоявшемся накануне.

Сегодня, 23 августа, оленеводы обсудят тенденции мирового рынка продуктов пантового оленеводства и их использование в медицине. В частности, ученые Алтайского государственного медицинского университета доложат о пользе этих продуктов для мужского здоровья.

«Пантовое оленеводство — молодое направление в животноводстве. Теоретикам и практикам открыто большое поле для деятельности», — подчеркнул заместитель директора федерального алтайского научного центра агробиотехнологий Василий Луницын.

Директор Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харон Амерханов отметил, что развитие отрасли оленеводства Минсельхозом России будет выделено как приоритетное направление, так как оно является экономически выгодным. По его словам, необходимо пересматривать нормативно-правовую базу для того, чтобы создать нормальные условия для успешного развития мараловодства.

«Мы поставили задачу к 2025 году увеличить поголовье маралов в стране в два раза, максимально внедрить технологии переработки и использования продукции», — подчеркнул чиновник.

Напомним, Всемирный конгресс оленеводов проходит раз в четыре года, Россия принимает его впервые. Алтайский край выбран для него благодаря тому, что в регионе развита индустрия переработки пантов и активно используют рекреационный потенциал отрасли.

Кроме того, в Алтайском крае обитает второе по численности поголовье маралов в стране: пантовым оленеводством занимаются 24 предприятия в шести районах Алтайского края. Для развития отрасли власти Алтайского края создали единственный в стране всероссийский НИИ пантового оленеводства.