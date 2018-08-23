Вашингтон, 23 августа, 2018, 05:07 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа планирует усилить давление на Иран при помощи более жестких санкций, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы не только не собираемся останавливаться на санкциях 2015 года, наша цель это, можно сказать, никаких отказов от санкций», — заявил Болтон.

По словам Болтона, главная цель антииранских санкций — это побудить Исламскую Республику отказаться от ядерной программы, а также сдержать растущее влияние Ирана в ближневосточном регионе. Он также отметил, что одна из главный целей на текущий момент — это поиск альтернативных поставщиков нефти для стран, закупающих ресурсы у Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не планируют свергать правящий режим Ирана, а просто хотят «изменить поведение» республики.