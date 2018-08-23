Киев, 23 августа, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Украинские солдаты и офицеры знают, за что воюют, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал NEWSONE.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ВСУ

Выступая на встрече с ветеранами в Киеве, он сказал, что легкой жизни ждать не приходится, и впереди «очень много работы».

«Ничего этого я обещать не буду, но наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», — заявил Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко рассчитывает на скорое членство Украины в НАТО. Он понял, что «двери НАТО открыты» для Украины, побывав на саммите альянса.