Вашингтон, 23 августа, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Единственный неправильной поступок — это победа на президентских выборах, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Johnny Silvercloud Сторонница Трампа. Надпись на кепке — «Сделаем Америку снова великой»

«Единственное, что я сделал неправильно — победил в выборах, когда ожидалось, что победит бесчестная Хиллари и демократы. Это то, о чём они забывают говорить в своей информкампании по разным штатам», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что не рекомендует пользоваться адвокатскими услугами Майкла Коэна, который ранее согласился на сотрудничество со следствием и признал себя виновным в обвинениях в подкупе женщин, до этого заявлявших, что они состояли в интимных связях с Трампом.