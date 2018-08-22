Сочи, Краснодарский край, 23 августа, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля была полезной, заявил российский президент на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки

Путин заявил, что оценивает прошедшую встречу положительно, так как в беседе с американским президентом удалось обменяться мнениями по важным вопросам.

«Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе мы сможем разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа помощник секретаря госдепа Уэсс Митчелл на брифинге заявил, что Соединенные Штаты не считают встречу лидеров России и США в Хельсинки содержательной, так как по ее итогам была достигнута лишь одна договоренность — насчет встречи глав советов национальной безопасности двух стран.