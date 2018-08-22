Ереван, 23 августа, 2018, 01:34 — ИА Регнум. Правительство Армении обсуждает вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс, которые предполагают упрощение процесса налогообложения и снижение подоходного налога. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в ходе прямого эфира Facebook, который был посвящен экономике.

primeminister.am Никол Пашинян

«В настоящий момент мы обсуждаем вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс. В этом направлении была проделана большая работа. Мы должны идти по пути упрощения процесса налогообложения и уменьшения подоходного налога. Сейчас я не хочу вдаваться в подробности, потому что есть ряд сценариев. Я просто четко говорю, что мы уменьшим подоходный налог», — сказал премьер-министр.

В то же время, по словам Пашиняна, в отношении микробизнеса необходимо проводить мягкое администрирование. Пашинян пообещал важные изменения в Налоговом кодексе, для содействия малому бизнесу.

«Для малого бизнеса будут установлены, по сути, символические налоги, почти отсутствие налога, речь о налоге на оборот. То есть для микробизнеса будут созданы льготные условия», — заявил Пашинян.

Представляя экономическую стратегию правительства Пашинян, в частности, затронул сферу высоких технологий, сельского хозяйства, производства текстиля, туризма, науки и образования, здравоохранения, микробизнеса, а также защиту окружающей среды.

«Очень важно, чтобы мы зафиксировали, что это должна быть экономика, нацеленная на экспорт. То есть, наша экономика должна строиться на логике экспорта, потому что наш рынок, к сожалению, очень мал, и мы не можем надеяться, что только экономикой, рассчитанной на наш рынок, сможем создать рабочие места и обеспечить высокие зарплаты».

Он также заявил о работе властей над концепцией «Эко-Армении».

"Вместо экономики, основанной на эксплуатации природных ресурсов, следует взять курс на экономику, ориентированную на защиту природы и окружающей среды», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что это не означает отказа от развития других ветвей экономики.

«Та модель экономического роста, которая прежде действовала в Армении, неприемлема, потому что ее стержнем является горнорудная промышленность. Мы не говорим, что в стране не должно быть горнорудной промышленности, но экономическая модель не должна быть основана на этой отрасли, поскольку люди не ощущают (ее эффекта) на своей жизни», — пояснил он.

В этой связи Пашинян особое значение придал задаче, связанной со сбором и утилизацией мусора.

«По этому вопросу ведутся переговоры по нескольким направлениям, поскольку в этой сфере Армения, к сожалению, находится в плохой ситуации. Мы генерируем мусор и не имеем механизмов по его переработки», — сказал он.