Киев, 23 августа, 2018, 00:33 — ИА Регнум. В адрес президента Украины приходят письма с поздравлениями с 27-й годовщиной украинской независимости, сообщила пресс-служба аппарата президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рукопожатие

Свои поздравления направили короли Бельгии, Нидерландов и Швеции, президенты Латвии и Италии.

Мира для Украины пожелал в своем письме Папа Римский Франциск.

Напомним, ранее свои поздравления прислал президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что Франция никогда не признает «аннексию» Крыма, а также, что она будет и дальше искать способы решения конфликта вокруг Донбасса.

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