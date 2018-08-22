Самара, 22 августа, 2018, 22:50 — ИА Регнум. По итогам голосования, которое организовал в своем микроблоге cоветник директора Росгвардии — Главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Александр Хинштейн, в здании «Фибрики-Кухни» может быть организован филиал Третьяковской галереи. Результаты опроса направлены министру культуры РФ Владимиру Мединскому.

Kak vse Здание Фабрики-кухни с высоты птичьего полета. Самара

«Если честно, этот вариант мне тоже нравится больше, тем более, что в ГТГ (Государственная Третьяковская галерея) огромная коллекция ХХ века, а в 2021 г. Крымский вал закрывается на реконструкцию», — написал Хинштейн.

«Фабрика-кухня завода имени Масленникова» — это шедевр советского авангарда и конструктивизма, построенный в 1930—1932 году. Сверху видно, что здание имеет форму скрещенных серпа и молота. Объект расположен в Самаре на пересечении проспекта Масленникова и улицы Ново-Садовой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, визит министра культуры в Самарскую область состоится 1 сентября 2018 года. В ходе его визита одним из главных вопросов станет дальнейшая судьба памятника архитектуры и его дальнейшая передача одному из федеральных музеев.

В 2013 году, после визита в Самару Мединского, «Фабрика-кухня» была передана в собственность региона. Министр дал обещание помощь восстановить здание. Реставрационные работы начались в 2016 году. Государственным заказчиком является «РОСИЗО», подрядчиком — ООО СК «ЭТС» (Санкт-Петербург). Окончание работ по госконтракту было запланировано на конец 2017 года. Однако выполнение работ затягивалось, здание решили законсервировать.

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