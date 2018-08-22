Ростов-на-Дону, 22 августа, 2018, 22:45 — ИА Регнум. В Ростовской области учреждена памятная медаль «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России». В ходе заседания правительства донской губернатор Василий Голубев вручил первые семь наград за организацию и проведение мундиаля в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Donland.ru Губернатор Василий Голубев вручил первые медали в честь чемпионата мира по футболу

На лицевой стороне бронзовой медали изображён футбольный мяч на фоне «Ростов-Арены», на оборотной — ликующие болельщики.

Первыми награду получили заместитель руководителя регионального оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2018, первый заместитель губернатора Игорь Гуськов и начальник ГУ МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

ИА REGNUM напоминает, что Ростов-на-Дону принял пять матчей мундиаля. Четыре прошли в рамках группового этапа, одна игра состоялась в рамках 1/8 финала.

По итогам проведения мундиаля губернатор Ростовской области заявил, что региональное правительство ожидает кадровая перезагрузка.

«Что я могу пообещать — вы можете больше не услышать некоторых имён, которые либо не справились, либо справились не так, как ставилась задача. Конечно, по каждому блоку проблем, которые мы решали в этот период времени, предстоит поставить оценку. Сказать спасибо тем, кто сделал всё на высоком уровне, поощрить кого-то за хорошую работу», — отмечал ранее глава региона.

По его словам, подготовка к ЧМ-2018 стала своеобразным экзаменом для региональной команды.

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