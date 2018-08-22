Идлиб, Сирия, 22 августа, 2018, 22:38 — ИА Регнум. В южной части провинции Идлиб сирийские военные сбили три ударных беспилотника боевиков, пытавшихся подлететь к их позициям, сообщил 22 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

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По словам Алексея Цыганкова, инцидент произошел 21 августа у западной окраины населенного пункта Абу-Дали. Никто из сирийских военных не пострадал.

Сообщается, что сбитые беспилотники были оснащены как ударные аппараты.

«Двадцать первого августа военнослужащими ВС САР были замечены три беспилотных летательных аппарата в ударном оснащении, приближавшиеся к позициям правительственных войск у западной окраины населенного пункта Абу-Дали на юге провинции Идлиб со стороны территорий, контролируемых незаконными вооруженными формированиями. Огнем зенитной установки ЗУ-23 и стрелкового оружия все три БПЛА были уничтожены, сирийские военнослужащие не пострадали», — сказал Алексей Цыганков.

Напомним, часть сирийской провинции Идлиб, составляющая порядка 3% территории Сирии, контролируется турецкими военными и непримиримыми боевиками, свезенными туда из разных регионов Сирии.