Киев, 22 августа, 2018, 22:20 — ИА Регнум. В местных выборах на Украине могут участвовать только те жители населенных пунктов, которые имеют постоянную регистрацию, сообщили в пресс-службе Верховного суда Украины 22 августа.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Это означает, что переселенцам из Донбасса и Крыма запрещено выбирать местную власть на Украине.

«Если АТО была бы в западных областях — решилась бы власть лишить свой электорат голоса?» — интересуется политический эксперт Елена Дьяченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, на Украине официально зарегистрировано свыше полутора миллионов переселенцев из Донбасса и Крыма. Как утверждает заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, они имеют право участвовать в президентских и парламентских выборах.

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