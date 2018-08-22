Бельгия, 22 августа, 2018, 22:14 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате нападения мужчины с ножом в бельгийском городе Пломбьер, передаёт телеканал RTBF.

Kursktv.ru

Как сообщается, жертвами нападения стали посетители одного из городских ресторанов. Сам нападавший был убит сотрудниками полиции.

По заявлению бургомистра города Тьерри Виммера, инцидент не имеет отношения к терроризму. Полиция в настоящее время выясняет все обстоятельства произошедшего.