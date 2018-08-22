Глазго, Великобритания, 22 августа, 2018, 22:11 — ИА Регнум. В одном из торговых центров шотландского города Глазго более 40 человек отравились химическим веществом, сообщает 22 августа газета Sun со ссылкой на местные медицинские учреждения.

По информации издания, из-за этого инцидента была перекрыта близлежащая автомагистраль, из торгового центра эвакуировали сотни людей, более 40 из которых были госпитализированы.

Пострадавшие жаловались на приступы удушья и кашель. Торговый центр был закрыт до 19:00 мск.

По предварительной информации, причиной массового отравления людей стали пары краски, попавшие в вентиляционную систему здания.

О причастности «российских спецслужб» к данному инциденту британские СМИ пока не сообщают.