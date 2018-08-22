Анкара, 22 августа, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции проводит полигонные испытания самоходной гаубицы Yavuz, сообщает 22 августа портал Warspot.

Warfor.me Гаубица CAESAR в действии

Турецкая САУ разработана компанией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK). На данный момент проводятся испытательные стрельбы этой самоходной артиллерийской установки.

Специалисты не могут не отметить поразительное сходство САУ Yavuz с французской самоходной артиллерийской установкой CAESAR. Разница заключается лишь в количестве снарядов в боекомплекте гаубицы. Yavuz возит с собой 18 снарядов 155-мм калибра, тогда как её французский аналог имеет в боекомплекте 36 таких снарядов.

САУ Yavuz — полуавтоматическая 155-мм гаубица, установленная на трехосный грузовик-внедорожник с колёсной формулой 6×6 и бронированной кабиной. По информации разработчика, турецкая самоходная гаубица с экипажем из пяти человек может вести огонь как стандартными 155-мм снарядами НАТО, так и активно-реактивными боеприпасами. В последнем случае САУ Yavuz способна поражать цели, удаленные от нее на 40 км.