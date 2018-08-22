Москва, 22 августа, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Цены на нефть эталонных марок усилили рост вечером 22 августа, свидетельствуют данные торгов.

ptra Нефть

По состоянию на 21:00 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла на 3,17% — до $74,93 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре подорожали на 3,34% — до $68,04 за баррель.

Цены на нефть продолжают расти на фоне новостей о сокращении запасов углеводородов в США и ослаблении курса доллара.