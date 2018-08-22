Посёлок Муслюмово, Челябинская область, 22 августа, 2018, 21:00 — ИА Регнум. В Челябинской области собирают помощь многодетной семье, пострадавшей в результате пожара. Жительница села Муслюмово Кунашакского района и трое её маленьких детей остались без крыши над головой, пишут местные СМИ.

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

По информации издания «Первый областной», администрация села ищет возможность дать им временное жильё. Пока они ютятся у родственников.

Напомним, пожар произошёл утром 18 августа. Погибли 29-летний глава семьи и его двухлетняя дочь. Их уже похоронили.

В МЧС полагают, что причиной пожара стала игра детей со спичками. А органы СКР ведут доследственную проверку.