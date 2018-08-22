Алма-Ата, Казахстан, 22 августа, 2018, 21:41 — ИА Регнум. В Илийском районе Алма-Атинской области Казахстана в результате ДТП с участием автобуса пострадали 29 человек, сообщает 22 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря областного управления здравоохранения Ляйлиму Аубакирову.

Mytaganrog.com ДТП

Автобус перевернулся 22 августа в 10:00 по местному времени (7:00 по Москве). Двое пассажиров автобуса получили черепно-мозговые травмы. Одна женщина была госпитализирована с угрозой выкидыша. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа на 385-м км автодороги Алма-Ата — Екатеринбург произошло ДТП с участием легковых автомобилей Opel и BMW, в результате которого погибло восемь человек.