Честер, Великобритания, 22 августа, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе произошёл 22 августа на северо-западе Великобритании, передаёт телерадиокомпания Би-би-си.

skeezy Пожарный.

Кака сообщается, ЧП произошло на предприятии компании Essar Oil UK, расположенном в графстве Чешир, которое производит порядка 16% всего моторного топлива в Соединённом Королевстве.

В связи с пожаром с территории завода были эвакуированы сотни работников. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Причины произошедшего в настоящее время выясняются.