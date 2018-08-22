Таллин, 22 августа, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Воздушное пространство Эстонии с 27 августа будет снова открыто для полетов авиации стран НАТО после случайного пуска боевой ракеты истребителем ВВС Испании, сообщает 22 августа пресс-служба эстонского министерства обороны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не бойся

По словам военного министра Эстонии Юри Луйка, патрулирование воздушного пространства самолетами стран НАТО необходимо для обеспечения безопасности этой прибалтийской державы.

«Для обеспечения безопасности Эстонии необходимо в полном объеме проводить в нашем воздушном пространстве миссию НАТО, в том числе и отработку боевых маневров. Полеты вновь начнутся с 27 августа», — цитирует своего министра пресс-служба эстонского военного ведомства.

Кроме того, Луйк заверил, что инцидент с испанской боевой ракетой не нес никаких угроз для самолетов гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon в небе над Эстонией случайно запустил боевую ракету класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM. Поиски ракеты продолжались 14 суток, но закончились безрезультатно.