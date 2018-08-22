Киев, 22 августа, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Если граждане Украины в очередной раз променяют свои голоса на гречку, парламентские и президентские выборы, которые пройдут в 2019 году, могут стать для страны последними, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук 21 августа в интервью изданию «Главком».

Маттиас Стом. Чечевица. XVII

Экс-президент отметил, что в отличие от стран Запада, жители Украины не умеют выбирать правильных политиков.

Напомним, заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемщённых лиц» Украины Георгий Тука считает вероятными бунты в нескольких областях Украины, которые не признают победителя.

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