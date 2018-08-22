Душанбе, 22 августа, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Агентство Таджикистана по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией объявило набор сотрудников с месячным окладом 806 сомони ($86), сообщает 22 августа издание Asia-Plus.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Коррупция

На сайте антикоррупционного ведомства отмечается, что соискатели должны иметь высшее образование в сфере юриспруденции или экономики, знать конституцию республики, международное право, признанное Таджикистаном, а также законы страны.

Оперативным уполномоченным и следователям агентства обещана месячная зарплата в размере 628 сомони ($67).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июня 2018 года средняя заработная плата в Таджикистане составила 1169 сомони ($124), что на 5,6% больше, чем годом ранее.