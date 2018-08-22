Вашингтон, 22 августа, 2018, 20:32 — ИА Регнум. В рамках планов сокращения личного состава Пентагон намерен уменьшить количество водителей военных грузовиков за счет закупки беспилотных автомобилей, сообщает 22 августа портал breakingdefense.com.

Oshkoshdefense.com Гузовик-контенеровоз Oshkosh

По планам Пентагона, в 2020 году в армию должны поступить первые 70 грузовиков-контейнеровозов Oshkosh M1075 PLS, способных автогомно следовать за ведущим автомобилем, управляемым человеком. Контракт заключен с компаниями Oshkosh и Robotic Research.

Испытания грузовых беспилотников в армейских подразделениях снабжения должны начаться в 2019 году.

Развитие этой программы предполагает создание техники для «беспилотных конвоев», способных передвигаться в условиях «горячих точек» под прикрытием конвоя. В случае успеха разработчики намерены создать беспилотные машины с роботизированным вооружением.