Москва, 22 августа, 2018, 21:09 — ИА Регнум. 3 сентября в Государственном музее Востока (ГМВ) откроется выставка «Рерихи. Сохраняя культуру», посвящённая многолетней деятельности семьи Рерихов. Эта экспозиция подготовлена музеем совместно со своим филиалом — Музеем Рерихов и приурочена к 100-летию Государственного музея искусства народов Востока.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Рерих

Выставка станет одной из самых масштабным по количеству представленных работ — более 300. Посетители увидят не только лучшие живописные полотна Рерихов, прежде всего кисти Николая Рериха, но и произведения восточной скульптуры, тибетские иконы, буддийские иконы на ткани, архивные документы, собранные во время путешествий в Тибет.

Николай Константинович Рерих (1874−1947) — русский художник, философ-мистик, путешественник, писатель, общественный деятель. Его кисти принадлежит почти 7 тыс. картин и этюдов. Николай Рерих — автор первого мирового соглашения о защите культурных ценностей.