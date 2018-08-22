Бишкек, 22 августа, 2018, 20:36 — ИА Регнум. На месторождении «Чаарат» в Чаткальском районе Жалал-Абадской области Киргизии планируется заложить капсулу под строительство золотоизвлекательной фабрики, сообщает 22 августа агентство «КирТАГ» со ссылкой на старшего геолог ЗАО «Чаарат Заав» Скаргаписа Жооданбекова.

Kumtor.kg Золотоизвлекательная фабрика

По его словам, в настоявшее время на месторождении проводятся геологоразведочные работы по определению глубины залегания золотосодержащей руды.

Жооданбеков добавил, что объем извлекаемого золота на месторождении составляет 100 тонн, но показатель может быть увеличен в ходе разведочных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Киргизия заняла 81-е место в рейтинге 100 стран по объему золотых запасов. В течение года республике удалось увеличить запасы золота до 6,4 тонны.