Бишкек, 22 августа, 2018, 19:45 — ИА Регнум. В рамках программы оптимизации организаций здравоохранения первичной медико-санитарной помощи в Бишкеке будут организованы объединенные центры семейной медицины (ЦСМ), сообщает 22 августа агентство «КирТАГ» со ссылкой на и.о. директора объединенного ЦСМ Свердловского района города Памира Муратова.

Ирина Шевандронова. На приеме у врача. 1954

По его словам, объединённые центры будут организованы в четырёх районах Бишкека. Директор добавил, что в учреждениях будут объединены административно-управленческий персонал и бухгалтерия.

Муратов добавил, что ожидаемая экономия после оптимизации составит 10 млн сомов (9,84 млн рублей).

Напомним, по состоянию на начало 2018 года в Киргизии действовало около 1,8 тыс. государственных медучреждений, из которых 700 поликлиник, 1 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов и 142 больницы.