Киев, 22 августа, 2018, 19:35 — ИА Регнум. На Украине накануне Дня Независимости эксперты традиционно дискутируют относительно необходимости бюджетных трат на проведение военного парада в Киеве.

ИА REGNUM Порошенко

В частности директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков считает, что Украине важно провести парад, чтобы показать всем скептикам появление вооруженных сил, которых фактически не было в 2014 году.

«Парад — популизм или атрибут сильного государства… Парад на День независимости — необходимый атрибут праздника. К тому же, это очень сильный посыл для наших международных партнеров, украинского общества и армии, который свидетельствует о том, что мы за последние годы смогли воссоздать ту армию, которой в 2014-го года по факту практически не было. А это, в первую очередь, заслуга украинского народа», — написал Разумков 22 августа на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, парад — это также повод для президента Украины Петра Порошенко показать свои достижения на посту верховного главнокомандующего.

«Есть ли тут оттенок пиара и политической целесообразности? Конечно, есть! Давайте не забывать, что в Украине приближаются выборы. В этом контексте парад особенно важен президенту и фракции коалиции. Для президента — потому что он является главнокомандующим и ему нужно показать свои достижения. Но, хотелось бы, чтобы вокруг таких памятных для страны дат не было манипуляций. День независимости — важный праздник, который должен объединять, а не раскалывать Украину», — добавил Разумков.

В свою очередь экономический эксперт фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко считает, что Украина пока не может себе позволить тратить средства на проведение военного парада.

«Кучеряво живут, денег не считают». Поклонникам парадов, посвящается: Министерство обороны не выделяло дополнительных средств для проведения военного парада ко Дню независимости в центре Киева». Об этом в комментарии Украинской правде рассказал начальник отдела связей со СМИ министерства обороны Александр Мотузяник.

«Этих средств никто не считал … Сколько ушло средств на горюче-смазочные материалы, командировочные военным, на их проживание, на форму … такой информации у нас нет», — сказал он.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Киеве на некоторых улицах ограничили движение транспорта и возможность парковать авто из-за тренировок парада.

«По информации министерства обороны Украины, начало временного ограничения движения всех видов транспорта на время проведения тренировки военного парада ко Дню Независимости запланировано с 15.00 22 августа. В частности, будет запрещено движение транспортных средств по улице Большой Васильковской — Бессарабской площади — улице Крещатик — Майдане Незалежности — улице Крещатик до Европейской площади и на участке от площади Льва Толстого до улицы Терещенковской», — сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как сообщалось, 24 августа в Киеве в день независимости Украины запланирован военный парад. Ожидается, что в параде примет участие более 200 единиц военной техники, 4,5 тысячи военнослужащих. Кроме того, в репетициях военного парада впервые за девять лет участвует военная и транспортная авиация. Видео пролета военной авиации над центром Киева в YouTube разместил «5 канал» и Военное телевидение.