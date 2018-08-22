Салехард, 22 августа, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Претенденты на пост губернатора Ямало-Ненецкого округа представили списки своих кандидатов в сенаторы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном парламенте.

Депутатам Заксобрания ЯНАО президент России Владимир Путин 17 августа 2018 года предложил на выбор в губернаторы Ямала три кандидатуры. Это врио главы автономного округа Дмитрий Артюхов («Единая Россия»), заместитель председателя комитета окружного парламента по соцполитике и ЖКХ Александр Голубенко (ЛДПР) и глава дирекции транспорта ЯНАО Виталий Лагутин (КПРФ). Каждый из претендентов готовит списки людей, которых они в случае избрания на губернаторский пост видят представителями региона в Совете Федерации.

Дмитрий Артюхов внёс на рассмотрение окружных парламентариев кандидатуры депутата Заксобрания ЯНАО Марата Абдрахманова, вице-спикера регионального парламента Елены Зленко и директора школы №4 города Губкинского Тамары Поляковой.

Александр Голубенко внёс в свой сенаторский список депутата Госдумы РФ Владимира Сысоева, помощника Сысоева — Дениса Садовникова, и специалиста ООО «Газпромнефть-Ямал» из села Яр-Сале Олега Сэротэтто.

Виталий Лагутин представил кандидатуры предпринимателя из Нового Уренгоя Алибека Джабуева, библиотекаря из Пуровского района Екатерину Зинченко и телеоператора МКУ «Пуровская телерадиокомпания «Луч» Олега Пономарёва.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост губернатора Ямала стал вакантен 18 мая 2018 года. Прежний глава автономного округа Дмитрий Кобылкин возглавил Министерство природных ресурсов России. Временным его преемником стал Дмитрий Артюхов.

Отметим, что Ямал — один из четырёх регионов России, где 9 сентября 2018 года пройдут непрямые выборы губернаторов. Главу ЯНАО будут избирать депутаты регионального Заксобрания.