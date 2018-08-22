Ижевск, 22 августа, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Удмуртия планирует сотрудничать с Национальным союзом производителей молока (СОЮЗМОЛОКО). Соответствующий проект соглашения подготовлен и опубликован на портале правительства республики.

Виктор Волков. Доярки колхоза им. Н.К.Крупской. 1972

В рамках документа стороны намерены развивать сотрудничество, которое будет направлено на долгосрочное устойчивое развитие молочной отрасли.

В частности, стороны намерены совместно реализовать Концепцию развития молочной отрасли республики; обеспечить эффективную реализацию программы «Три молочных продукта в день», в рамках которой будут проводиться консультации по правильному питанию и здоровому образу жизни на тематических мероприятиях в Удмуртии; обмениваться информацией о молочным рынке и перспективных инвестпроектах в АПК; проводить экскурсии на предприятия отрасли для студентов и учащихся.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, молочная отрасль Удмуртии испытывает проблемы со сбытом продукции на фоне снижения закупочных цен на сырое молоко в России.

В феврале власти Удмуртии приняли решение о выделении дополнительных средств поддержки молокопроизводителям в размере около 200 млн рублей.

Глава региона обращался к руководителям перерабатывающих компаний с предложением о совместной с правительством республики проработке вопроса о стабилизации закупочных цен на сырое молоко. Также он рекомендовал молокопроизводителям еще раз проанализировать весь производственный процесс и найти возможности для снижения издержек, повышения эффективности производства.

Из-за снижения закупочных цен на молоко сельхозпроизводители Удмуртии недополучили в I квартале около 700 млн рублей.

В конце мая стало известно, что в республике разработали концепцию развития молочной отрасли до 2025 года, которая предполагает увеличение производства молока до 1 млн тонн в год.

По словам главы минсельхоза региона Ольги Абрамовой, в настоящее время молочная отрасль переживает не лучшие времена, но нужно все преодолеть, не принимая необдуманных решений по сокращению поголовья. Министр отмечала, что производство молока растет, но при этом стало снижаться качество продукции.

В 2017 году в республике было произведено около 680 тыс. тонн молока. В расчете на душу населения показатель производства составляет 490 кг, при этом объем потребления — 264 кг, а в среднем по России — 240 кг при медицинской норме в 392 кг.