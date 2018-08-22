Москва, 22 августа, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Акцию Общероссийского народного фронта «Россия в каждом окне», посвященную Дню государственного флага России поддержали около тысячи человек в более чем 60 субъектах РФ, включая Астраханскую, Владимирскую, Новосибирскую, Ленинградскую, Иркутскую, Белгородскую области, Республики Дагестан, Хакасия, Татарстан, Коми и другие регионы.

Пресс-служба ОНФ «Молодёжка ОНФ» — Белгород

Представители команд «Молодежки ОНФ» в регионах вместе с жителями домов, постояльцев гостиниц и общежитий украсили в честь праздника фасады зданий цветами российского флага, вывесив триколор на своих окнах и балконах. В некоторых городах в бело-сине-красный цвет таким образом были окрашены целые стены. Участники делали фото и видео и выкладывали их в социальные сети под хэштегом #РоссияВКаждомОкне.

«День государственного флага — особый символичный праздник. Для каждого гражданина нашей страны триколор — это сила, гордость, честь, историческая память. Акция команды «Молодежки ОНФ» стала действительно масштабной. Люди по всей стране с удовольствием присоединялись к ней. Тысячи триколоров в окнах — это впечатляет. По моему мнению, такие по-настоящему народные акции объединяют людей», — рассказал журналистам руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

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