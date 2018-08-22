Киев, 22 августа, 2018, 19:27 — ИА Регнум. «Кремль выдвигает Украине кабальные условия для достижения мира и прекращения войны на Донбассе. Киев и жители Украины их не принимают». Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, об этом 22 августа в Киеве на Международном волонтерском и ветеранской форуме «Там, где мы — там Украина» заявил президент Украины Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель Порошенко

Президент Украины отметил, что «ключ от мира на Украине находится не в Киеве, не в Вашингтоне и не в Брюсселе, а в Москве».

«Ключ от мира находится в Кремле. И если кто-то будет навязывать нам российские кабальные условия… Я хочу подчеркнуть, что не только для президента, но и для всей украинской нации этот путь категорически неприемлем. Потому что это путь не к миру… Посмотрите на Абхазию, Осетию, посмотрите на все оккупированные земли. Посмотрите, как там живут люди. И это то, что предлагает Россия жителям оккупированных земель. Украинцы никогда это не примут», — заявил Порошенко.

Он также пообещал сделать вооруженные силы Украины одной из самых сильных армий в Европе.

«Мы полностью перестраиваем весь сектор безопасности, включая вооруженные силы, под стандарты НАТО. И главный месседж, который я привез с саммита НАТО… — двери НАТО для Украины открыты, что бы там ни говорила Россия. И ключевой месседж для России: вы не сможете остановить евроатлантическую интеграцию нашего государства… Наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют», — сказал Порошенко.

Как сообщалось, 11−12 июля в Брюсселе прошел саммит НАТО. 11 июля была опубликована декларация стран альянса, в которой страны приветствовали стремление Украины стать членом альянса. В НАТО отметили значительный прогресс Украины в области проведения реформ. Также НАТО призвал РФ вывести войска с территории Донбасса.