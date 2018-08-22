Бишкек, 22 августа, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Власти Киргизии продолжат оказывать поддержку гражданам, чьи родственники погибли и пострадали в ходе апрельских событий 2010 года, сообщили 22 августа в пресс-службе президента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

22 августа президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял членов государственной комиссии по координации социальной поддержки родственников погибших и пострадавших в 2010 году.

Жээнбеков добавил, что события 2010 года должны быть отражены в учебниках истории и получить научную оценку.

Напомним, в апреле 2010 года во время беспорядков в Киргизии погибло 84 человека. Результатом событий 2010 года стало бегство из страны президента Курманбека Бакиева и приход к власти Временного правительства во главе с Розой Отунбаевой.