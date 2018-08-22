Екатеринбург, 22 августа, 2018, 19:23 — ИА Регнум. В Свердловской области все школы прошли проверку и готовы к новому учебному году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

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1 сентября в регионе начнут работу 1045 школ. Они примут более 400 тыс. учащихся. Глава областного минобразования Юрий Биктуганов отмечает, что все школы допущены к работе в новом учебном году. Проверки завершились 20 августа.

По словам министра, все учреждения оснащены тревожными кнопками и системой сотовой связи. В большинстве также имеются кнопки экстренного вызова полиции.

Напомним, вопрос о безопасности школ возник в начале 2018 года. Тогда в одной из школ Перми произошла резня, в результате которой несколько учащихся четвёртого класса и их педагог получили травмы. ЧП вызвало широкий общественный резонанс.