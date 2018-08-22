Пхеньян, 22 августа, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Как сообщает 22 августа Синьхуа со ссылкой на кубинские СМИ, спецпредставитель Верховного лидера КНДР, член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Цой Лен Хай совершил визит на Кубу, встретившись в Гаване с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе переговоров обе стороны, обменявшись мнениями по международным вопросам, которые затрагивают общие интересы, выразили глубокое удовлетворение уровнем и динамикой развития отношений между народами, партиями и правительствами двух стран.

Цой Лен Хай передал от Ким Чен Ына два письма — Мигелю Диас-Канелю и первому секретарю ЦК Компартии Кубы Раулю Кастро. О содержании посланий не сообщается.