Москва, 22 августа, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Посольство России в Латвии посоветовало властям этой державы и их эстонским коллегам почитать книгу Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», так как на ее страницах есть ответ на фантазии Риги и Таллина о получении от Москвы финансовых компенсаций за «советскую оккупацию».

Цитата из кф 12 стульев. реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Остап Бендер

«От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина», — процитировало 22 августа российское посольство одного из героев этой книги на своей странице в Facebook.

Литературными выражениями посольство РФ отреагировало на заявление министров юстиции Эстонии и Латвии Урмаса Рейнсалу и Дзинтарса Разначса о планах взыскать с России компенсацию за «советскую оккупацию».

«Видимо, пришло время объяснить своим жителям, что грядущие сокращения финансирования от ЕС — это не главная причина деградации социально-экономических реалий. Как раз подойдет тема о «советском ущербе», — отмечено в сообщении российского посольства по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, присоединение трех стран Прибалтики к СССР, произошедшее в 1940 году, полностью соответствовало всем нормам международного права середины ХХ века.