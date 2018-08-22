Ташкент, 22 августа, 2018, 19:14 — ИА Регнум. На соревнованиях по греко-римской борьбе на XVIII Азиатских играх спортсмен из Узбекистана Муминжон Абдуллаев одержал победу над соперником из Казахстана, сообщили 22 августа на официальном сайте Азиады-2018.

Asiangames2018.id Азиатские игры — 2018

Состязание проходило в весовой категории до 130 кг. Узбекистанский борец победил своего соперника со счетом 8:0. Победа Муминжона Абдуллаева принесла команде Узбекистана третью золотую медаль на Азиатских играх.

Отметим, третья золотая медаль вывела Узбекистан с 11-й на 9-ю позицию в общем медальном зачете Азиатских игр. В копилке узбекистанской сборной 14 медалей.