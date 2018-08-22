Нальчик, 22 августа, 2018, 18:50 — ИА Регнум. Два альпиниста пострадали в результате удара молнии во время восхождения на Эльбрус. Об этом сообщили 22 августа в управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

(сс) FelixMittermeier Молния

По информации ведомства, инцидент произошёл, когда альпинисты находились на высоте 4200 и 4300 метров.

К месту происшествия направлена группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

По предварительным данным, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.

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