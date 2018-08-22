Астана, 22 августа, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Заместитель руководителя отдела образования Уральска Батика Пайдина извинилась перед родителями, которые получили уведомления об отчислении их детей из детского сада, сообщает 22 августа издание Bnews.

Макс Либерманн. Детский сад в Амстердаме. 1880

Дело чиновника рассматривалось в Уральском совете по этике. По её словам, после получения письма об изменении приема детей в первые классы было проведено совещание с руководителями, директорами и методистами.

Совет по этике решил, что замглавы отдела образования непричастна к сообщениям об отчислении. В Уральске пять детских садов отправили такие уведомления. Директора этих детских садов получили дисциплинарное взыскание.

Напомним, в июле 2018 года родители пятилетних детей в Уральске получили уведомление о том, что их дети должны покинуть детский сад и отправиться в школы.