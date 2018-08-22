Москва, 22 августа, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 будет передан российским ВКС в 2019 году, заявил 22 августа журналистам замглавы оборонного ведомства России Алексей Криворучко.

Dmitry Zherdin Су-57

По его словам, контракт на поставку истребителей Су-57 уже подписан и в 2019 году серийные самолеты этого типа появятся в ВКС России.

«Особенно хотел отметить подписанный контракт на самолёт Су-57. Первый серийный самолёт появится в Вооружённых силах в следующем году», — сказал Алексей Криворучко.

Замминистра обороны отметил, что эта машина уже прошла все испытания и применялась в боевых условиях, однако работа по ее совершенствованию останавливаться не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 является сверхманевренным самолетом, предназначенным для всех видов воздушного боя и преодоления системы ПВО противника. Набор вооружения позволяет применять эти истребители для уничтожения наземных и надводных целей, а также для разрушения систем управления вражеской авиацией.