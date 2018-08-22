Калуга, 22 августа, 2018, 18:35 — ИА Регнум. В Калуге 22 августа состоялось торжественное открытие коммуникационной площадки «Точка кипения». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, «Точка кипения — Калуга» стала в регионе второй после открытия в марте этого года «Точка кипения — Обнинск».

Фото пресс-службы правительства Калужской области В Калуге открылась коммуникационная площадка «Точка кипения»

Как отметил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, обе площадки станут центрами создания и тиражирования лучших практик взаимодействия территорий региона, продвижения проектов Национальной технологической инициативы и поддержки талантливой молодежи.

«Сюда приходят люди, у которых есть конкретные идеи и проекты, и они хотели бы их обсудить и получить экспертную оценку, — сказал губернатор. — Мы готовы эти проекты рассматривать и поддерживать. Калужская область развивается в том числе благодаря тому, что здесь не просто заявляют о новых идеях, но и реализуют их в жизнь. Надеюсь, что с помощью «Точек кипения» таких идей станет больше».

По словам специального представителя президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, «Точка кипения — Калуга» — четырнадцатая в стране. Это место для установления новых связей и формирования прорывных проектов.

«Каждая такая «Точка» станет хабом технологического университета. В Калужской области открыто уже две «Точки кипения». Мы верим в потенциал региона, ставшего донором лучших практик на старте работы Агентства стратегических инициатив», — отметил он.

Говоря об актуальности события, депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр подчеркнул: «Сегодня мы задумываемся, как реализовать стратегию развитию страны, определенную в майском указе президента России Владимира Путина. В этом смысле «Точка кипения» — незаменимая площадка, так как она дает возможность любой инициативе заявить о себе, найти поддержку и партнеров, тем самым решая вопросы развития будущего».

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский поблагодарил всех, кто был причастен к реализации в областном центре данного проекта. Сотрудничество обнинской и калужской площадок, отметил градоначальник, будет идти по многим направлениям: «Два крупнейших города региона — Калуга и Обнинск — имеют соответствующий профессиональный задел и компетенции. Они станут драйверами цифровой трансформации региона».

В рамках открытия Дмитрий Песков выступил с лекцией «Управление будущим: роль сквозных технологий».

Состоялась сессия по вопросам стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2035 года. В своем выступлении Анатолий Артамонов подчеркнул, что стратегия является основным документом, определяющим цели и направления развития региона. Основной ее приоритет — «Человек — центр инвестиций». В этой связи большое внимание уделяется обеспечению устойчивости экономики и развитию кадрового потенциала.

«Мы постоянно работаем над совершенствованием образовательной системы. Без этого дальше невозможно строить никакие планы», — сказал губернатор.

По его словам, в области обновляется инфраструктура вузов, планируется строительство студенческого кампуса Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, идет переход к целевой подготовке высококвалифицированных кадров для организаций научно-производственного и инновационного комплекса, с учетом современных требований модернизируется школьное образование. Кроме того, значительное внимание уделяется повышению качества среды проживания.

«Мы и далее будем следовать выбранной стратегии», — резюмировал глава калужского региона.

В мероприятии приняли участие специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр, руководители ряда региональных министерств, представители деловых кругов, профильных организаций, общественных объединений, эксперты, студенты.