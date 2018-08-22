Петропавловск, Казахстан, 22 августа, 2018, 18:19 — ИА Регнум. Учителя не должны тратить свои деньги на подписку периодических изданий, написал 22 августа на своей странице в Facebook пресс-секретарь акима (главы) Северо-Казахстанской области Тимур Аблерш.

Юдель Пэн. За газетой. 1914

По его словам, тему принудительной подписки поднял аким (глава) Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов на августовском совещании педагогов.

«Аким области считает, что принуждение к подписке — категорически неправильная практика и это надо пресечь», — написал Аблерш.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа заместитель министра образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что учителя в школах Казахстана обязаны заполнять только пять документов, и дополнительная бумажная нагрузка является незаконной.