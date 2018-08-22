Идлиб, Сирия, 22 августа, 2018, 18:08 — ИА Регнум. В течение последних 72 часов российские ВКС ведут в провинции Идлиб активную разведку с воздуха. Самолеты-разведчики постоянно совершают полеты над южными и западными районами провинции с целью выявления позиций и коммуникаций исламистских группировок.

Mil.ru Лётчики ВКС РФ в Сирии

По мнению местных наблюдателей, такое происходит, как правило, перед каждой крупномасштабной наступательной операцией Сирийской Арабской армии. Кроме этого, активные разведывательные мероприятия проводятся и на земле. Задействуются силы спецназначения, а также подпольные группы на территории, контролируемой боевиками.

21 августа Сирийская Арабская армия и ее ВВС нанесли мощные удары по позициям джихадистов в южной части провинции Идлиб у границы с провинцией Хама. 11-я танковая дивизия САА провела массированные обстрелы окопов исламистов у городов Сукек и Аль-Таманья.

Ракетно-артиллерийскому обстрелу были подвергнуты также позиции боевиков из группировки «Джаиш Аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у населенных пунктов Аль-Латамина, Закят и Кафр-Зита на севере провинции Хама.

Пока сухопутные войска Сирии наносили удары как по югу Идлиба так и по северу Хамы, сирийские ВВС нанесли несколько авиаударов между городами Маарат Аль-Нуман и Хан-Шейхун. Шоссе между городами Маарат Аль-Нуман и Хан-Шейхун является одним из важнейших маршрутов снабжения группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге провинции Идлиб.

По предварительным данным, масштабное наступление сирийских войск начнется после окончания религиозного праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).