Москва, 22 августа, 2018, 22:33 — ИА Регнум. В московском парке «Сокольники» прошёл Фестиваль красок триколора — праздничное мероприятие, посвященное Дню государственного флага, который ежегодно отмечается в России с 22 августа 1991 года. Как отметили организаторы фестиваля, с помощью акции они решили продемонстрировать важность государственных символов страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Запуск в небо специальной сухой краски в честь праздника «День флага»

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль красок триколора в Сокольниках

Дарья Антонова ИА REGNUM Сокольники окрасились в триколор

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль красок триколора в Сокольниках

Посетители парка, выразившие желание поучаствовать в акции, получили специальную сухую краску белого, синего и красного цветов и в определенный момент разбросали ее, окрасив себя и окружающих в цвета российского флага. На фестивале устроили праздничный концерт и выпустили в небо воздушные шары в цветах триколора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль красок триколора в Сокольниках

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль красок триколора в Сокольниках

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль красок пришелся по душе юным москвичам

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», построенном в 1667—1669 годах на Дединовской верфи. Официально трёхцветный флаг подняли в Москве на Белым домом 22 августа 1991 года. Тогда же приняли постановление считать «полотнище из… белой, лазоревой, алой полос» официальным8 флагом России.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь праздника в столичных парках также организовали интерактивные программы, где можно узнать историю государственного флага РФ, а также увидеть выступления местных артистов и приглашённых деятелей культуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM В завершении акции сосоялся запуск воздушных шаров в небо

Дарья Антонова ИА REGNUM В завершении акции сосоялся запуск воздушных шаров в небо

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