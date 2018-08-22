Щёлкино, Крым, 22 августа, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Ремонт кровли 22 многоэтажных домов в крымском городке Щёлкино решили ускорить, чтобы завершить его в 2018 году, поскольку их состояние гораздо хуже, чем ранее предполагалось. Об этом 22 августа заявил глава Крыма Сергей Аксёнов во время рабочей встречи с вице-премьерами.

Geograph.org.uk Дырявая крыша

По его словам, все остальные дома стоят в плане по замене кровли во втором квартале 2019 года.

«В Щёлкино 61 дом нуждается в ремонте и замене кровли. Для проведения работ в 22 домах в этом году из республиканского бюджета планируется выделить субсидию для Ленинского района в размере 37 миллионов рублей», — отметил Аксёнов, поручив опубликовать график ремонта и адреса домов на сайте районной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор регионального фонда капремонта многоквартирных домов РК Валерий Стахнев констатировал, что в капремонте нуждаются более 10 тысяч многоквартирных домов полуострова, но из-за плохой оплаты взносов со стороны жильцов денег ни на что не хватает.