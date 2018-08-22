Москва, 22 августа, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Первые основные боевые танки Т-14 «Армата» уже поставляются в ВС РФ. На данный момент заказано сто боевых машин.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

Т-14 «Армата» — это танк нового поколения. Его отличительной особенностью является наличие необитаемой башни. Для повышения выживаемости экипажа он размещен в корпусе машины, в изолированной бронекапсуле, отдельно от боекомплекта и топлива. Именно на этих боевых машинах российская армия будет отрабатывать формы и методы наземной войны будущего.

Однако прогресс не стоит на месте. Разработчик «Арматы» «Уралвагонзавод» (входит в состав ГК «Ростех») готов создать на этой же платформе танк с пушкой, имеющей повышенную дульную энергию. Речь идет о вооружении боевой машины пушкой калибра 152 миллиметра. Сейчас у «Арматы» орудие калибром 125 миллиметров.

Конструкторы готовы достаточно быстро реализовать уже имеющиеся у них наработки. Остался один вопрос, какое решение по поводу калибра 152-мм примет Министерство обороны РФ.

Большой интерес к Т-14 «Армата» проявляют иностранные заказчики. По мнению компании «Рособоронэкспорт», данный танк имеет огромный экспортный потенциал. Однако «Уралвагонзавод» пока предлагает не торопиться с экспортом. Можно предположить, что еще рано раскрывать наши технологические новинки. Это допустимо, если будет готова машина следующего поколения.

Иностранные эксперты, кстати, отмечают достаточно высокую стоимость Т-14 «Армата». Она составляет 4−5 миллионов евро за танк. По их мнению, поэтому ВС РФ и заказали всего 100 машин.